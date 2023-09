Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ryanair: ouvre 5 nouvelles liaisons pour l'hiver depuis Cork information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 16:30

(CercleFinance.com) - Ryanair a lancé aujourd'hui son programme d'hiver 23/24 pour Cork avec 23 liaisons, dont 5 nouvelles routes vers Barcelone, Fuerteventura, Paris, Séville et Trévise, et des fréquences accrues sur 6 autres routes (Faro, Gran Canaria, Lanzarote, Malaga, Rome et Tenerife).



Ryanair basera 1 nouvel avion B737 à Cork, (soit trois au total) pour l'hiver 23/24 - soit un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars créant plus de 30 nouveaux emplois de pilotes, personnels de cabine et ingénieurs.



Selon la compagnie, l'aéroport de Cork devrait retrouver pleinement son trafic d'avant Covid cette année, soit deux ans plus tôt que prévu.