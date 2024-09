Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: ouvre 10 nouvelles liaisons à Malpensa information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé l'ouverture de 10 nouvelles liaisons hivernales entre Malpensa (Milan) et Athènes, Budapest, Paris, Fuerteventura, Cracovie, Majorque, Marrakech, Reggio de Calabre, Rzeszow et Tallinn.



La compagnie va rajouter un huitième avion basé sur W24 à Malpensa, augmentant ainsi le trafic de 10 % à 4,5 millions de passagers.



Michael O'Leary, DG du groupe Ryanair, a déclaré : ' Nous sommes ravis d'annoncer cet hiver l'arrivée de notre huitième avion basé et le lancement de 10 nouvelles liaisons Ryanair entre Malpensa et Athènes, Budapest, Paris, Fuerteventura, Cracovie, Majorque, Marrakech, Reggio de Calabre, Rzeszow et Tallinn'.





Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 329,00 GBX LSE -0,08%