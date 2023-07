Ryanair: Oddo BHF relève légèrement sa cible information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 12:18

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Ryanair avec un objectf de cours légèrement relevé, de 21 à 22 euros.



Alors que la compagnie aérienne publiera ses résultats du 1er trimestre de son exercice le 24 juillet, l'analyste anticipe s un résultat net avant éléments exceptionnels de 670 ME (contre 448 ME pour le consensus Visible Alpha), grâce notamment des yields bien au-delà des attentes en progression de 45% yoy (vs +30% précédemment).



De plus, sur l'exercice à fin mars 2024, Oddo BHF indique relever son estimation de RNpg avant éléments exceptionnels de 9% à 1 812 ME (soit 9% au-dessus du consensus Visible Alpha) après intégration de plus d'optimisme sur le T1.



L'analyste estime d'ailleurs que le management aura la possibilité de restaurer la politique de retour de cash aux actionnaires et modélise un taux de distribution d'au moins 30%, soit l'équivalent de 543 ME (un dividend yield de 2.8%).



'L'accélération de gains de part de marché et la bonne tenue des capacités plaident en faveur d'une bonne orientation du pricing qui compensera sensiblement, à nos avis, l'inflation sur les coûts unitaires hors carburant', conclut Oddo BHF.