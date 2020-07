Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair ne réduira pas ses vols vers l'Espagne Reuters • 27/07/2020 à 15:59









DUBLIN, 27 juillet (Reuters) - Ryanair RYA.I ne prévoit pas de réduire sa capacité vers l'Espagne bien que le gouvernement britannique a déconseillé les voyages non essentiels vers ce pays en raison du coronavirus, une décision que le directeur général de la compagnie aérienne irlandaise, Michael O'Leary, a qualifié de "réaction excessive mal gérée". Le gouvernement britannique a décidé d'imposer ce week-end une "quatorzaine" aux voyageurs de retour d'Espagne après une recrudescence des cas de coronavirus, revenant ainsi sur sa décision du 10 juillet, qui avait mis fin à cette exigence. (Conor Humphries; version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RYANAIR HLDGS LSE -4.13%