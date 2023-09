Ryanair: les avis des brokers après le CMD information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 15:17

(CercleFinance.com) - Plusieurs analystes font un point sur la valeur après la journée investisseurs (CMD) organisée par la direction.



Royal Bank of Canada a renouvelé mercredi son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 21,5 euros sur Ryanair, qu'il estime 'bien équipé pour connaître une décennie de croissance'.



Au lendemain de la journée d'investisseurs organisé par le transporteur 'low cost', RBC note que le groupe devrait bénéficier de la livraison prochaine de ses Boeing MAX-10, qui le conduit d'ailleurs à anticiper un trafic annuel de l'ordre de 300 millions de passagers à horizon 2034, contre 169 millions prévus cette année.



L'analyste explique que les appareils MAX disposent de 228 sièges, soit 21% de plus que les 737 existants, et qu'ils devraient aussi lui permettre d'économiser 10% au niveau de son coût unitaire hors carburant.



L'intermédiaire dit par ailleurs envisager de bonnes surprises au titre de l'exercice 2023/2024 et souligne que si le titre s'échange sur la base d'une prime par rapport à ses comparables, il affiche encore une décote en termes de Valeur d'entreprise/Résultat net après impôts.



Oddo BHF confirme également son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 22 euros sur Ryanair, estimant que grâce à son plan de flotte, la compagnie aérienne irlandaise bénéficie d'une meilleure visibilité par rapport à ses pairs.



'Même si l'inflation des coûts de personnel devrait accélérer afin de sécuriser les opérations, l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle est clair et les opportunités offertes par yield management donnent du crédit à une meilleure absorption de cette inflation', juge-t-il.



'La valorisation est attractive au vu des fondamentaux de la société et de la croissance moyenne des BPA à 23% sur 2023-2026. Le titre se traite avec un multiple de VE/EBITDA 12 mois glissants de 4,8 fois contre un historique cinq ans de 10,8 fois', poursuit l'analyste.