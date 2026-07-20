Ryanair: le bénéfice chute d'un tiers au T1 avec la baisse des tarifs et la hausse des prix du carburant

Un avion Ryanair à l'aéroport de Macédoine à Thessalonique, avant une conférence de presse de Ryanair sur ses opérations en Grèce

par Conor Humphries

Le bénéfice de Ryanair a chuté d'un ‌tiers en raison de la hausse des coûts du carburant et de la baisse des tarifs au cours du trimestre ​clos fin juin, a annoncé lundi la compagnie aérienne, tandis que les tarifs estivaux semblaient appelés à baisser en raison de la nervosité des consommateurs face à la guerre en Iran et à la conjoncture économique générale.

Les mauvais résultats de Ryanair, première ​compagnie aérienne européenne en nombre de passagers, sont le dernier exemple en date des conséquences concrètes de la guerre en Iran sur les entreprises, alors que les négociations ​de paix s'éternisent et que les cours du pétrole restent ⁠élevés.

"Le prix de nos 20% de carburant non couvert a doublé au cours du trimestre et les tarifs ont ‌baissé de 6%, principalement, selon nous, en raison de l'impact du conflit au Moyen-Orient" et du calendrier de Pâques, a déclaré le président-directeur général Michael O'Leary lors d'une présentation vidéo.

"Malgré une légère hausse ​récente des volumes et une moindre pression ‌à la hausse sur les prix, les tarifs du deuxième trimestre affichent une tendance modérément ⁠à la baisse par rapport à la même période de l'année précédente", a-t-il ajouté. Lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels en mai, Ryanair avait indiqué que les tarifs pourraient rester globalement stables entre juillet et septembre.

La compagnie aérienne irlandaise ⁠a publié un bénéfice après ‌impôts de 538 millions d'euros pour son premier trimestre fiscal clos le 30 juin, en baisse ⁠de 34% par rapport à l'année précédente et en-deçà des 579 millions prévus par les analystes selon un sondage réalisé ‌par la société.

A la Bourse de Dublin, vers 08h30 GMT, l'action recule de 5%.

BAISSE DES CAPACITÉS ET HAUSSE ⁠DES TARIFS EN VUE, SELON LE DIRFIN

La faiblesse des tarifs devrait toutefois être de courte ⁠durée, car le secteur aérien ‌européen est confronté à une vague de consolidations et de faillites de compagnies aériennes qui entraîneront une réduction des capacités, a ​déclaré le directeur financier Neil Sorahan.

"Je ne serais pas surpris ‌de voir plusieurs faillites cet hiver (...) certaines compagnies sont vraiment au bord du gouffre", a-t-il déclaré lors d'une interview.

Il a indiqué s'attendre à une réduction "significative des ​capacités" en Europe cet hiver, "ce qui pourrait être positif pour les tarifs", et à ce que des capacités bien plus importantes soient supprimées à l'été 2027.

La vente éventuelle de son concurrent britannique easyJet, qui fait l'objet d'une guerre d'enchères, ⁠pourrait également entraîner une réduction des capacités et déclencher un "effet domino" de consolidation en Europe, a déclaré Neil Sorahan.

Ryanair n'a constaté aucun impact sur ses réservations à la suite des vagues de chaleur qui ont frappé l'Europe ces derniers mois, a ajouté le directeur financier.

"Nous continuons à voler tous les jours à pleine capacité vers la Méditerranée, vers la Grèce et ailleurs. Les gens ont toujours autant envie de partir, même s'ils réservent un peu plus tard", a-t-il déclaré.

(Rédigé par Conor Humphries; Version ​française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)