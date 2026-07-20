Ryanair: le bénéfice chute d'un tiers au T1 avec la baisse des tarifs et la hausse des prix du carburant

Un avion Ryanair à l'aéroport de Macédoine à Thessalonique, avant une conférence de presse de Ryanair sur ses opérations en Grèce
par Conor Humphries
Le bénéfice de Ryanair a chuté d'un tiers en raison de la hausse des coûts du carburant et de la baisse des tarifs au cours du trimestre clos fin juin, a annoncé lundi la compagnie aérienne, tandis que les tarifs estivaux semblaient appelés à baisser en raison de la nervosité des consommateurs face à la guerre en Iran et à la conjoncture économique générale.
Les mauvais résultats de Ryanair, première compagnie aérienne européenne en nombre de passagers, sont le dernier exemple en date des conséquences concrètes de la guerre en Iran sur les entreprises, alors que les négociations de paix s'éternisent et que les cours du pétrole restent élevés.
"Le prix de nos 20% de carburant non couvert a doublé au cours du trimestre et les tarifs ont baissé de 6%, principalement, selon nous, en raison de l'impact du conflit au Moyen-Orient" et du calendrier de Pâques, a déclaré le président-directeur général Michael O'Leary lors d'une présentation vidéo.
"Malgré une légère hausse récente des volumes et une moindre pression à la hausse sur les prix, les tarifs du deuxième trimestre affichent une tendance modérément à la baisse par rapport à la même période de l'année précédente", a-t-il ajouté. Lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels en mai, Ryanair avait indiqué que les tarifs pourraient rester globalement stables entre juillet et septembre.
La compagnie aérienne irlandaise a publié un bénéfice après impôts de 538 millions d'euros pour son premier trimestre fiscal clos le 30 juin, en baisse de 34% par rapport à l'année précédente et en-deçà des 579 millions prévus par les analystes selon un sondage réalisé par la société.
A la Bourse de Dublin, vers 08h30 GMT, l'action recule de 5%.
BAISSE DES CAPACITÉS ET HAUSSE DES TARIFS EN VUE, SELON LE DIRFIN
La faiblesse des tarifs devrait toutefois être de courte durée, car le secteur aérien européen est confronté à une vague de consolidations et de faillites de compagnies aériennes qui entraîneront une réduction des capacités, a déclaré le directeur financier Neil Sorahan.
"Je ne serais pas surpris de voir plusieurs faillites cet hiver (...) certaines compagnies sont vraiment au bord du gouffre", a-t-il déclaré lors d'une interview.
Il a indiqué s'attendre à une réduction "significative des capacités" en Europe cet hiver, "ce qui pourrait être positif pour les tarifs", et à ce que des capacités bien plus importantes soient supprimées à l'été 2027.
La vente éventuelle de son concurrent britannique easyJet, qui fait l'objet d'une guerre d'enchères, pourrait également entraîner une réduction des capacités et déclencher un "effet domino" de consolidation en Europe, a déclaré Neil Sorahan.
Ryanair n'a constaté aucun impact sur ses réservations à la suite des vagues de chaleur qui ont frappé l'Europe ces derniers mois, a ajouté le directeur financier.
"Nous continuons à voler tous les jours à pleine capacité vers la Méditerranée, vers la Grèce et ailleurs. Les gens ont toujours autant envie de partir, même s'ils réservent un peu plus tard", a-t-il déclaré.
(Rédigé par Conor Humphries; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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