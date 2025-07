Ryanair: lance une plateforme pour les agences traditionnelles information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 12:10









(Zonebourse.com) - Ryanair annonce le lancement de ' Travel Agent Direct ' (TAD), une plateforme de réservation directe destinée aux agences de voyage traditionnelles.



Ce nouvel outil garantit une transparence totale des tarifs pour les clients réservant des vols Ryanair via ces agences.



Il permet également d'éviter le processus de vérification client imposé aux réservations non autorisées.



Ryanair renforce ainsi sa stratégie de distribution en s'associant uniquement avec des partenaires agréés. Le CMO, Dara Brady, souligne que ce système permettra aux agences d'accéder à plus de 3 600 vols quotidiens vers plus de 230 destinations.





