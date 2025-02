Ryanair: lance un plan de recrutement pour sa base de Dublin information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce l'ouverture de 75 postes de personnel de cabine pour sa base de Dublin afin de soutenir ses opérations estivales 2025.



Deux événements de recrutement auront lieu à Dublin les 20 février et 6 mars, avec inscription : les candidats pourront y rencontrer l'équipe de recrutement et découvrir les avantages du poste.



Mark Duffy, directeur du recrutement, souligne que ces opportunités offrent 'des carrières prometteuses' au sein du 'premier groupe aérien d'Europe'.





Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 704,00 GBX LSE +0,71%