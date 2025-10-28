 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 215,27
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ryanair lance ses nouvelles liaisons hivernales 2025 au départ de Shannon
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 16:00

Ryanair a annoncé le lancement de ses nouvelles liaisons hivernales 2025 au départ de Shannon vers Madère, Madrid et la Laponie (Rovaniemi).

Ryanair assurera chacune de ces nouvelles liaisons hivernales 2025 deux fois par semaine.

Ce ne sont là que trois des vingt liaisons que Ryanair exploitera au départ et à destination de l'aéroport de Shannon cet hiver.

Jade Kirwan, directrice de la communication de Ryanair, a déclaré : ' Ces nouvelles liaisons hivernales 2025 vers Madère, Madrid et la Laponie (Rovaniemi) seront assurées deux fois par semaine chacune, venant s'ajouter au programme hivernal 2025 déjà très complet de Ryanair en Irlande'.

Ray O'Driscoll, DG par intérim du Shannon Airport Group, a déclaré : ' Nous nous préparons à une période très chargée pour les vacances d'octobre, avec un nombre de passagers en hausse de 9 % par rapport à la même période l'année dernière. '

Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank