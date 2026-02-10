Ryanair et CFM signent un accord de plusieurs milliards de dollars portant sur des pièces de moteur

Ryanair RYA.I , la plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe, et le motoriste franco-américain CFM ont signé un accord pluriannuel de plusieurs milliards de dollars portant sur des services liés aux matériaux des moteurs, ont annoncé les deux sociétés mardi.

Ryanair achètera toutes ses pièces de moteur à CFM, une coentreprise entre le français Safran SAF.PA et l'américain GE Aerospace, ont-elles déclaré dans un communiqué commun.