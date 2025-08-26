 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ryanair et Booking.com concluent un accord sur les billets après un long conflit juridique
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ryanair RYA.I a conclu un accord avec Booking Holdings BKNG.O pour permettre à ses sites Booking.com et KAYAK de revendre les billets de la compagnie aérienne, ont déclaré les entreprises mardi, mettant apparemment un terme à leur différend juridique de plusieurs années sur la question.

Ces dernières années, Ryanair a lancé une série d'actions en justice contre les plateformes de réservation tierces qui revendent ses billets sans accord, y compris Booking. Il les accuse d'ajouter des frais supplémentaires et de rendre difficile le contact avec les passagers.

Depuis le début de l'année dernière, il a signé des accords avec un certain nombre de plateformes, dont Kiwi.com et Expedia, pour permettre la revente de billets.

Une déclaration commune de Ryanair et Booking indique que l'accord offrira une "transparence totale des prix" et permettra aux clients de recevoir directement les mises à jour essentielles sur les vols.

La déclaration ne précise pas si une solution définitive a été trouvée dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée aux États-Unis par les deux parties au sujet de la légalité de l'utilisation du site de Ryanair par les sites web de Booking. L'affaire a été introduite par Ryanair en 2020, mais a fait l'objet d'une série d'appels.

L'accord concerne également les sites Priceline et Agoda de Booking, ajoute le communiqué.

Valeurs associées

BOOKING HLDG
5 706,7450 USD NASDAQ +0,06%
EXPEDIA GROUP
213,3000 USD NASDAQ -0,02%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
