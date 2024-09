Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: développe sa flotte d'avions en Suède information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 12:07









(CercleFinance.com) - Ryanair a salué la décision du gouvernement suédois d'abolir la taxe sur l'aviation à partir du 1er juillet 2025, 'qui réduira les coûts d'accès élevés et rendra la Suède plus compétitive et attrayante pour les compagnies aériennes'.



À la suite de cette décision stratégique, Ryanair ajoutera 2 avions B737 supplémentaires à sa flotte basée en Suède (200 millions de dollars d'investissement) pour l'été 2025 - 1 à Arlanda et 1 à Göteborg - créant ainsi 60 nouveaux emplois pour les pilotes, le personnel de cabine et les ingénieurs localement. La compagnie va créer 10 nouvelles liaisons Ryanair pour les citoyens et visiteurs suédois.



Le DG de Ryanair, Eddie Wilson, a déclaré : ' Ryanair est ravie d'annoncer une croissance et une expansion significatives en Suède, suite à la décision avant-gardiste du gouvernement suédois d'abolir la taxe néfaste sur l'aviation, qui a freiné la reprise post-Covid de la Suède et étouffé le trafic, l'emploi et la croissance économique. L'abolition de cette taxe alignera la compétitivité de la Suède sur celle de ses homologues de l'UE et permettra à Ryanair de générer une croissance et des investissements records en Suède'.





