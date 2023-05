Ryanair: des analystes confirment leurs conseils information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 15:15

(CercleFinance.com) - Ryanair a publié ce matin au titre de son exercice 2022-23, un résultat net de 1,43 milliard d'euros, à comparer à une perte de 355 millions un an auparavant, 'dans le haut de la fourchette cible de la direction et 2% au-dessus du consensus', selon Liberum.



Liberum confirme sa recommandation 'achat' sur Ryanair avec un objectif de cours inchangé à 19 euros, à la suite de la présentation des résultats annuels.



L'analyste pointe que la trésorerie nette au bilan a constitué une surprise, avec un an d'avance sur l'objectif.



'Les prévisions pour l'exercice (croissance modeste des bénéfices) sont plus prudentes que le consensus actuel, bien que la demande de l'été 2023 reste robuste avec des tarifs plus élevés que l'an dernier', note cependant le broker.



Stifel reste également à l'Achat sur le titre avec un objectif de cours de 18E.



' Les rendements ont augmenté de +10% par rapport aux niveaux pré-pandémiques, tandis que les coûts unitaires hors carburant sont restés stables par rapport aux niveaux pré-pandémiques ', relève l'analyste.



La saison estivale et les réservations ' robustes ' annoncées par Ryanair conforte le broker qui note que sur cette base, ' la compagnie s'attend à une augmentation modeste du bénéfice net pour l'exercice 24 (consensus: stable ; SFe : 1,62 milliard d'euros, soit +13 % en glissement annuel) '.



Compte tenu de cette approche ' plutôt prudente de la société en matière de prévisions, et d'un effet de 1 milliard d'euros en glissement annuel sur les coûts du carburant ', Stifel considère qu'il s'agit là ' d'une première perspective constructive pour l'exercice 24 '.



Oddo BHF confirme aussi sa note Surperformance sur le titre et son objectif de cours de 20E.



' La montée en puissance des gains de parts de marché et la bonne résistance des capacités plaident en faveur d'une évolution positive des prix qui devrait compenser l'inflation des coûts unitaires hors carburant ', estime l'analyste.



Compte tenu du profil de génération de FCF, Oddo BHF pense que l'objectif de retour à une dette nette nulle d'ici avril 2024 est ' plus que crédible ' et modélise un dividende régulier à partir de l'exercice 2024 ' avec un taux de distribution équivalent à 30% '.



' La valorisation est attractive au regard des fondamentaux de la société avec un multiple EV/EBITDA de 6.3x en 2023-24 tombant à 4.8x en 2024-25 ', ajoute encore l'analyste.