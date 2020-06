Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair dénonce la quarantaine imposée aux voyageurs par le Royaume-Uni Reuters • 08/06/2020 à 10:42









RYANAIR DÉNONCE LA QUARANTAINE IMPOSÉE AUX VOYAGEURS PAR LE ROYAUME-UNI LONDRES (Reuters) - Ryanair n'annulera pas ses vols à destination et en provenance du Royaume-Uni malgré l'entrée en vigueur ce lundi d'une nouvelle mesure de quarantaine pour les voyageurs dénoncée par la compagnie aérienne, a déclaré son directeur général Michael O'Leary. La Grande-Bretagne a décidé d'imposer un isolement de 14 jours à la plupart des passagers arrivant sur son sol à bord d'un vol international, une mesure critiquée par les compagnies aériennes British Airways (filiale d'IAG), Ryanair et easyJet dans une lettre commune. Ces compagnies, qui menacent de saisir la justice, estiment que cette mesure freinera la reprise du transport aérien après la quasi-paralysie provoquée par les mesures de confinement mises en place à travers le monde pour faire face à la pandémie liée au nouveau coronavirus. En cas d'infraction, les contrevenants s'exposent à une amende de 1.000 livres. Prié de dire si Ryanair annulerait ses vols en juillet et en août en cas de maintien de la mesure, Michael O'Leary a répondu: "Non, car les vols sont essentiellement au départ du Royaume-Uni. Les Britanniques ignorent cette (mesure) de quarantaine, ils savent que c'est n'importe quoi." "Ryanair exploitera un millier de vols quotidiens vers de nombreuses destinations au Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce à compter du 1er juillet (...)", a-t-il ajouté. Michael O'Leary s'attend à ce que les touristes britanniques maintiennent leurs réservations de vacances en Europe, mais il estime que la mesure va dissuader les touristes européens de venir en Grande-Bretagne et pénaliser au final le secteur du tourisme britannique. (Kate Holton et Estelle Shirbon; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

