 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 703,81
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ryanair baisse, Goldman Sachs se montre moins confiant
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 12:24

(Zonebourse.com) - Le titre Ryanair accuse l'un des plus forts replis de l'indice STOXX Europe 600, pénalisé par l'abaissement du conseil de Goldman Sachs, passé à 'neutre' contre 'achat'.

Vers 12h00, l'action du transporteur aérien irlandais recule de 1,5% quand l'indice sectoriel, le STOXX Europe 600 Travel & Leisure, avance au même moment d'environ 0,7%.

Dans une note de recherche, les analystes de Goldman expliquent que ses perspectives concernant la compagnie low-cost sont plus mitigées que celles du consensus, dans la mesure où ils expliquent anticiper des prix des billets un peu moins élevés que prévu pour l'été ainsi que des coûts liés au carburant durable (SAF) plus importants que prévu.

S'agissant du prochain exercice 2026/2027, ils réduisent leur estimation de bénéfice net de 4%, invoquant là encore une vision plus prudente au niveau des prix des billets, faisant valoir que si la demande pour les vols court-courriers reste forte depuis la sortie de pandémie, la croissance des capacité en Europe devrait s'établir autour de 3%-4% l'an prochain contre seulement 1% par an depuis 2019, une progression qui risque de dépasser légèrement celle de la demande, et donc de peser sur les prix.

Enfin, Goldman Sachs indique avoir revu à la baisse ses hypothèses en matière de rachat d'actions pour cette année et ne pas prévoir de nouveaux rachats l'an prochain.

Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des forces de sécurité israéliennes sur les lieux d'une fusillade au carrefour de la route de Ramot, à Jérusalem-Est, le 8 septembre 2025 ( AFP / Menahem Kahana )
    Attentat à Jérusalem-Est: six morts
    information fournie par AFP 08.09.2025 13:15 

    Six personnes ont été tuées dans une attaque anti-israélienne lundi à Jérusalem-Est, une des plus meurtrières dans la ville depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. L'attaque s'est déroulée à l'entrée du quartier de Ramot, dans le secteur de la Ville ... Lire la suite

  • Des proches pleurent à l'hôpital Al-Chifa de Gaza, devant les corps de deux fillettes de 2 et 5 ans tués selon la Défense civile lors de frappes israéliennes sur leur tente de déplacés dans le quartier d'Al-Nasr, le 8 septembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Israël et son allié américain lancent un "dernier avertissement" au Hamas
    information fournie par AFP 08.09.2025 13:06 

    Israël a adressé lundi "un dernier avertissement" au Hamas, le sommant de libérer les otages retenus à Gaza sous peine d'être anéanti, après une mise en garde similaire lancée par le président américain Donald Trump au mouvement islamiste palestinien. Le jour même ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : Le mouvement reste haussier
    CHRISTIAN DIOR : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 08.09.2025 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.09.2025 12:49 

    (Actualisé avec Tesla, mineurs d'or ; futures à jour) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank