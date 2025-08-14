 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ryanair annonce que les réservations pour l'été restent fortes et que les tarifs se maintiennent
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 11:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Fatos Bytyci

Ryanair RYA.I enregistre une très forte demande à travers l'Europe et est "raisonnablement optimiste" quant à la réalisation de ses objectifs pour l'été, a déclaré le directeur général Michael O'Leary lors d'une interview jeudi.

Il a également félicité Boeing BA.N pour avoir accepté de livrer certains avions plus tôt que prévu, mettant ainsi fin à une série de retards qui ont freiné le taux de croissance de la compagnie aérienne.

"Nous enregistrons des réservations importantes pendant les mois d'été... Les tarifs se maintiennent", a déclaré Michael O'Leary, ajoutant que les réservations étaient supérieures d'environ 1 % à ce qu'elles étaient à la même période l'année dernière.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

