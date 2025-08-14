Ryanair annonce que les réservations pour l'été restent fortes et que les tarifs se maintiennent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Fatos Bytyci

Ryanair RYA.I enregistre une très forte demande à travers l'Europe et est "raisonnablement optimiste" quant à la réalisation de ses objectifs pour l'été, a déclaré le directeur général Michael O'Leary lors d'une interview jeudi.

Il a également félicité Boeing BA.N pour avoir accepté de livrer certains avions plus tôt que prévu, mettant ainsi fin à une série de retards qui ont freiné le taux de croissance de la compagnie aérienne.

"Nous enregistrons des réservations importantes pendant les mois d'été... Les tarifs se maintiennent", a déclaré Michael O'Leary, ajoutant que les réservations étaient supérieures d'environ 1 % à ce qu'elles étaient à la même période l'année dernière.