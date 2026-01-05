 Aller au contenu principal
Ryanair a transporté 14,5 millions de passagers en décembre ( 7%)
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 10:14

Ryanair annonce avoir transporté 14,5 millions de passagers au cours du mois de décembre, un chiffre en hausse de 7% par rapport à décembre 2024, avec un taux de remplissage stable de 92%.

La compagnie précise avoir opéré un total de 82 000 vols au cours du mois.

Entre décembre2024 et décembre 2025, Ryanair a transporté 206,5 millions de passagers ( 5% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94%.

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
