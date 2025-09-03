Ryanair a annoncé son programme d'hiver 2025 pour Belfast
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 18:11
L'horaire d'hiver 2025 de Ryanair sera en grande partie exploité par les 2 avions de la compagnie aérienne basés à Belfast, ce qui représente un investissement de 200 millions de dollars.
La directrice de la communication de Ryanair, Jade Kirwan, a déclaré : ' Ryanair est heureuse de lancer son programme d'hiver 2025 à Belfast, avec 13 itinéraires. Nous souhaitons continuer à générer une croissance du trafic et du tourisme dans nos 22 aéroports au Royaume-Uni, en particulier sur nos 340 nouveaux avions Boeing, qui seront livrés au cours des 8 prochaines années'.
Valeurs associées
|1 942,250 GBX
|LSE
|0,00%
