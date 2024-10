Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: 19,1M de passagers transportés en septembre (+10%) information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir transporté 19,1 millions de passagers au mois de septembre , un chiffre en hausse de 10% par rapport à septembre 2023, avec un taux de remplissage de 94%, stable par rapport à la même période un an plus tôt.



La compagnie indique avoir opéré un total de 106 000 vols au cours du mois.



Entre septembre 2023 et septembre 2024, Ryanair annonce avoir transporté 19,6 millions de passagers (+8% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94%.





