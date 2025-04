Ryanair: 15 millions de passagers transportés en mars (+10%) information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir transporté 15 millions de passagers en mars, un chiffre en hausse de 10% par rapport à mars 2024, avec un taux de remplissage de 93% stable par rapport à la même période un an plus tôt.



La compagnie rapporte avoir opéré un total de 84 000 vols au cours du mois;



Entre mars 2024 et mars 2025, Ryanair indique avoir transporté 200,2 millions de passagers (+9% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94 %.



Ryanair précise être devenue ' la première compagnie européenne à avoir transporté plus de 200 millions de passagers en l'espace de douze mois '.







Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 605,000 GBX LSE +1,01%