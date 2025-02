Ryanair: 12,4M de passagers transportés en janvier (+2%) information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 11:19









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir transporté 12,4 millions de passagers en janvier, un chiffre en hausse de 2% par rapport à janvier 2024, avec un taux de remplissage de 91%, en hausse de 2 points par rapport à la même période un an plus tôt.



La compagnie rapporte que la croissance de l'activité a toutefois été ralentie par le retard de livraison de 38 appareils Boeing.



Entre janvier 2024 et janvier 2025, Ryanair annonce avoir transporté 197.4 millions de passagers (+8% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94%.





Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 703,00 GBX LSE -0,76%