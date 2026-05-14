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Ryan Cohen riposte à eBay, affirmant que sa proposition de rachat ne devrait pas être rejetée
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 02:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Cohen fait pression sur eBay pour que les actionnaires puissent se prononcer sur l'offre

* Cohen laisse entendre qu'il n'abandonnera pas ses efforts pour racheter eBay

* Cohen qualifie la direction d'eBay de "perdants"

(Mise à jour: pas de commentaire supplémentaire de la part d'eBay, ajout d'informations contextuelles) par Svea Herbst-Bayliss et Abigail Summerville

Ryan Cohen, directeur général d'

GME.N , a déclaré mercredi au conseil d'administration d'eBay

EBAY.O qu'il ne fallait pas rejeter son offre de rachat de 56 milliards de dollars et que les actionnaires de la société de commerce en ligne méritaient d'avoir la possibilité de l'évaluer. Cohen a réagi au lendemain du rejet par eBay de son offre non sollicitée d'achat de la société, qualifiant la proposition d' "ni crédible ni attrayante".

Dans une lettre adressée au président d'eBay et lors d'une interview en ligne séparée avec le journaliste Piers Morgan, M. Cohen, un investisseur milliardaire, a fait part de son intention de poursuivre ses efforts et a laissé entrevoir les prochaines étapes possibles pour tenter de remporter son pari.

Admiré par de nombreux investisseurs particuliers pour s’être opposé à d’importants fonds spéculatifs tout en investissant dans GameStop, M. Cohen a précédemment déclaré qu’il procéderait à des réductions de coûts et à des changements considérables chez eBay, notamment en dirigeant lui-même la société fusionnée.

Faisant référence au conseil d'administration d'eBay lors de l'interview avec Morgan, Cohen a déclaré: "Ils ont pour mission de faire de leur mieux pour les actionnaires et de s'engager dans cette voie; s'ils ne le font pas, nous ferons tout ce qu'il faut." Dans la lettre adressée au président d’eBay, Paul Pressler, M. Cohen a souligné que les actionnaires d’eBay méritaient d’avoir leur mot à dire sur sa proposition et a ensuite critiqué la rémunération des dirigeants.

"Ils ne devraient pas rejeter une proposition de 125 dollars par action sans en examiner le fond", a-t-il écrit, ajoutant: "Les aspects économiques sont clairs et publics. Les actionnaires d'eBay méritent d'avoir la possibilité de les évaluer." Mercredi, eBay a refusé de commenter au-delà de la déclaration qu'elle avait faite mardi.

GameStop détient une participation de 5 % dans eBay et certains analystes ont émis l'hypothèse que M. Cohen pourrait tenter de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de faire élire des administrateurs susceptibles de considérer sa proposition d'un œil plus favorable. Mais ils ont également fait remarquer qu'il aurait besoin d'une participation considérablement plus importante pour mener une telle action.

M. Cohen a également indiqué qu’il avait demandé à rencontrer le conseil d’administration d’eBay , mais que sa demande avait été rejetée, selon la lettre consultée par Reuters.

UNE OFFRE SURPRENANTE

Au début du mois, M. Cohen a surpris Wall Street en faisant une offre non sollicitée pour racheter une société nettement plus grande que la sienne, proposant 125 dollars par action en espèces et en actions pour chaque action eBay. GameStop affiche une capitalisation boursièred’environ 10 milliardsde dollars , tandis que celle d’eBay s’élève à environ 50 milliards de dollars.

Mardi, eBay a fait part de ses inquiétudes concernant l'offre de GameStop, notamment en ce qui concerne son financement, son impact sur la croissance à long terme d'eBay et la structure de direction d'une société potentiellement fusionnée.

Le directeur général de GameStop avait précédemment déclaré disposer d'une lettre d'engagement de financement par emprunt de la part de TD, sous réserve que la société fusionnée obtienne une notation « investment grade ». Moody's a déclaré la semaine dernière que cette opération aurait un impact négatif sur la solvabilité d'eBay.

Dans sa lettre publiée mercredi, M. Cohen a comparé son mandat à la tête de GameStop aux six années passées par Jamie Iannone, le directeur d'eBay, à la tête de l'entreprise. "Il a reçu environ 144 millions de dollars de rémunération. Il n'a pas acheté une seule action ordinaire d'eBay sur le marché libre", indique la lettre de M. Cohen. M. Cohen a déclaré à son sujet qu'il ne percevait aucun salaire, ne recevait aucune prime en espèces et ne bénéficiait d'aucune indemnité de départ. Il a dit avoir investi 128 millions de dollars en actions ordinaires de GameStop depuis 2020.

Environ 88 % de la rémunération de M. Iannone est versée sous forme d’actions eBay.

Les analystes ont noté qu'eBay affiche déjà une marge Ebitda de 31 %, soit trois fois plus que celle de GameStop (10 %).

M. Cohen a déclaré à M. Morgan: "Je suis un propriétaire-exploitant. Je ne fais pas partie de ces cadres de country club recrutés par des agences spécialisées."

À propos d’eBay, il a déclaré: "J’adore cet actif", mais a ajouté: "Il est dirigé par une bande de losers."

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EBAY
113,0100 USD NASDAQ +2,36%
GAMESTOP
22,090 USD NYSE -1,34%
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