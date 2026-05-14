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Ryan Cohen estime que les administrateurs d'eBay ne devraient pas rejeter sa proposition sans en examiner le fond
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 00:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ryan Cohen, directeur général de GameStop GME.N , a déclaré mercredi au conseil d'administration d'eBay EBAY.O que la société ne devrait pas rejeter son offre de rachat de 56 milliards de dollars et que les actionnaires de la société méritaient d'avoir la possibilité de l'examiner.

Cohen a écrit au président d'eBay pour lui faire savoir qu'il avait sollicité une réunion avec le conseil d'administration de la société, mais que celui-ci avait refusé, selon la lettre consultée par Reuters.

Cohen a envoyé sa lettre un jour après qu'eBay eut rejeté, mardi, son offre en actions et en espèces.

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