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RXO en hausse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 13:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action RXO RXO.N bondit d'environ 10 % à 23 dollars en pré-ouverture

** Le courtier en transport a dépassé les estimations de bénéfice ajusté et de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, grâce à la bonne santé de son activité de transport en chargement partiel

** La société annonce un BPA ajusté de 6 cents au deuxième trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 3 cents – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 1,77 milliard de dollars, contre 1,42 milliard il y a un an; il dépasse les estimations de 1,60 milliard de dollars

** Le volume de chargements complets au deuxième trimestre progresse de 2 %; celui des chargements partiels augmente de 3 %

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 66,1 % depuis le début de l'année

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