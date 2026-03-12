 Aller au contenu principal
RWE vise un bénéfice net ajusté compris entre 1,55 milliard et 2,05 milliards d'euros en 2026
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 09:52

RWE a réalisé un EBITDA ajusté de 5,1 milliards d'euros pour l'exercice 2025, ce qui se situe dans la fourchette supérieure de la fourchette de prévision.

Le bénéfice net ajusté a également atteint la part supérieure de la fourchette, totalisant 1,8 milliard d'euros. Le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 2,48 EUR.

RWE a continué d'élargir son portefeuille de parcs éoliens offshore et terrestres en 2025, de centrales solaires et d'installations de stockage par batteries. Les investissements bruts se sont élevés à 10,8 milliards d'euros, un niveau similaire à celui de l'année précédente.

De nouvelles centrales d'une capacité combinée de 2,8 GW ont été mises en service en 2025. Cette expansion s'est également reflétée dans la production d'électricité de l'entreprise, qui a augmenté de 4 % en glissement annuel.

Entre 2026 et 2031, RWE prévoit d'investir un total de 35 milliards d'euros nets pour élargir son portefeuille, augmentant ainsi sa capacité de production renouvelable, de stockage par batterie et de production flexible de 25 gigawatts (GW) pour atteindre environ 65 GW.

Ces investissements importants feront augmenter en moyenne le bénéfice par action ajusté de 12 % par an jusqu'en 2031.

Pour l'exercice 2026, RWE s'attend à une amélioration de ses bénéfices opérationnels. RWE prévoit donc que l'EBITDA ajusté sera plus élevé, dans une fourchette de 5,2 à 5,8 milliards d'euros. RWE prévoit un bénéfice net ajusté compris entre 1,55 milliard et 2,05 milliards d'euros. D'après le milieu de la fourchette de prévision, cela correspond à un bénéfice par action ajusté de 2,55 EUR.

RWE prévoit une nouvelle hausse des bénéfices en 2027, avec un EBITDA ajusté passant entre 6,2 et 6,8 milliards d'euros et un bénéfice net ajusté entre 1,9 milliard et 2,4 milliards d'euros. Le bénéfice par action devrait atteindre 3,05 EUR à mi-hauteur de la prévision.

Valeurs associées

RWE
55,100 EUR XETRA +2,91%
