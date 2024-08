RWE vise toujours une baisse de son Ebitda ajusté en 2024

(AOF) - Au cours des six premiers mois de l'année 2024, RWE a enregistré un Ebitda ajusté (bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 2,9 milliards d’euros, soit un repli de 30%. Son résultat net ajusté est de 1,4 milliard d’euros, soit un recul de 42%. Le producteur d'électricité allemand a enregistré une hausse des bénéfices dans les segments Offshore Wind et Onshore Wind/Solar. Comme prévu, les bénéfices du groupe ont été inférieurs à celui de l’exercice précédent en raison d’une baisse des résultats dans les segments Flexible Generation et Supply & Trading.

La production d'électricité verte a atteint un niveau record de 26 térawattheures (TWh) au premier semestre 2024. 45% de l'électricité produite par RWE provient de sources renouvelables. Parallèlement, RWE a encore réduit ses émissions de CO2 de manière significative, soit 27% par rapport au premier semestre 2023.

RWE maintient ses prévisions pour 2024. La société anticipe toujours un Ebitda ajusté compris entre 5,2 et 5,8 milliards d'euros (contre 7,75 milliards d'euros en 2023), et un résultat net ajusté compris entre 1,9 milliard d'euros et 2,4 milliards d'euros (contre 4,10 milliards d'euros en 2023).

