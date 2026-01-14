 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RWE vend à KKR une participation de 50 % dans des projets d'éoliennes en mer dans le Norfolk britannique
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 09:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

RWE RWEG.DE a déclaré mercredi avoir accepté de vendre à KKR KKR.N une participation de 50 % dans ses projets d'éoliennes offshore Norfolk Vanguard West et East, après que l'entreprise allemande se soit imposée comme l'un des vainqueurs d'une importante vente aux enchères d'énergies renouvelables en Grande-Bretagne.

Aucun détail financier n'a été divulgué.

Valeurs associées

KKR & CO
130,100 USD NYSE -2,96%
RWE
49,560 EUR XETRA +2,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank