RWE vend à KKR une participation de 50 % dans des projets d'éoliennes en mer dans le Norfolk britannique

RWE RWEG.DE a déclaré mercredi avoir accepté de vendre à KKR KKR.N une participation de 50 % dans ses projets d'éoliennes offshore Norfolk Vanguard West et East, après que l'entreprise allemande se soit imposée comme l'un des vainqueurs d'une importante vente aux enchères d'énergies renouvelables en Grande-Bretagne.

Aucun détail financier n'a été divulgué.