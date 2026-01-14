RWE vend à KKR une participation de 50 % dans des projets d'éoliennes en mer dans le Norfolk britannique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
RWE RWEG.DE a déclaré mercredi avoir accepté de vendre à KKR KKR.N une participation de 50 % dans ses projets d'éoliennes offshore Norfolk Vanguard West et East, après que l'entreprise allemande se soit imposée comme l'un des vainqueurs d'une importante vente aux enchères d'énergies renouvelables en Grande-Bretagne.
Aucun détail financier n'a été divulgué.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer