RWE: une nouvelle étape importante pour le parc éolien de Sofia

(Zonebourse.com) - RWE annonce avoir franchi une nouvelle étape importante dans la construction de son parc éolien offshore de Sofia, avec l'installation réussie de la 100e et dernière fondation monopieu offshore.



Cette réalisation importante conclut une campagne d'installation de fondations de 14 mois exécutée par Van Oord dans le cadre d'un contrat conjoint d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation (EPCI) pour les fondations d'éoliennes et les câbles de réseau.



L'installation des fondations étant terminée, Van Oord progresse maintenant dans l'enfouissement d'environ 360 kilomètres de câbles de réseau, qui devrait être terminé plus tard cette année.



Le parc éolien offshore de Sofia, d'une capacité de 1,4 gigawatt (GW), est situé à 195 kilomètres au large de la côte est du Royaume-Uni, à des profondeurs d'eau de 20 à 35 mètres. Ce parc constitue le plus grand projet offshore de RWE actuellement en construction dans le monde.



Une fois pleinement opérationnelles, la production des 100 turbines de Sofia équivaudra à alimenter jusqu'à 1,2 million de foyers britanniques avec de l'électricité éolienne.



Sven Utermöhlen, DG de RWE Offshore Wind : ' L'achèvement réussi de l'installation d'un monopieu à Sofia marque une étape importante dans la réalisation de ce projet complexe de construction éolienne offshore. Sofia jouera un rôle essentiel en contribuant à la transition du Royaume-Uni vers une énergie propre et au renforcement de la sécurité énergétique'.







