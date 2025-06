RWE: un nouveau bâtiment pour le parc éolien de Thor information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 11:27









(CercleFinance.com) - RWE et l'entreprise de construction danoise Østermark Entreprenørforretning ont organisé une cérémonie pour un nouveau bâtiment qui sera la base d'exploitation et de maintenance du plus grand parc éolien offshore du Danemark, Thor.



La base d'exploitation et de maintenance est située dans le port de Thorsminde. Avec ses 2 300 mètres carrés répartis sur trois étages, le bâtiment abritera les installations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du parc éolien offshore de Thor, notamment une salle de contrôle, un entrepôt et des bureaux.



Le bâtiment devrait être achevé d'ici la fin de 2025. A partir du printemps 2026, des navires de service transporteront quotidiennement des techniciens et du personnel d'exploitation vers les turbines depuis le port de Thorsminde.



Pernille Asgaard Haaning, DG de RWE Renewables Denmark a déclaré : ' La cérémonie d'achèvement marque non seulement une étape importante pour le parc éolien offshore de Thor, mais aussi un symbole fort de la communauté et du soutien local qui a fait avancer le projet'.





