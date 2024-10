Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client RWE: un accord avec TotalEnergies dans l'éolien offshore information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a signé un accord avec RWE pour acquérir une participation de 50% dans deux projets éoliens offshore, N-9.1 (2 GW) et N-9.2 (2 GW), situés à 110 km au large des côtes allemandes de la mer du Nord.



Ces deux projets ont été attribués à RWE en août et disposent de licences de 25 ans, extensibles à 35 ans. Cette acquisition s'ajoute à d'autres concessions locales déjà attribuées à TotalEnergies, ce qui lui permettra de bénéficier de synergies et d'optimiser ses coûts.



Des études préliminaires déjà menées par l'agence fédérale maritime et hydrographique allemande (BSH) aideront RWE et TotalEnergies à planifier la construction des parcs, dont les mises en service sont respectivement prévues pour 2031 et 2032.





Valeurs associées RWE 31,35 EUR XETRA -0,57%