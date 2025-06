RWE: succès d'une émission obligataire d'1 MdE information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - RWE annonce le succès d'une émission d'obligation hybride d’un 1 milliard d’euros. L’obligation a été émise en deux tranches de 500 millions d’euros chacune, d’une maturité de 30 ans et d’une date de premier appel de 5,25 ans et 8 ans, respectivement. Pour la première tranche, le rendement à l’échéance s’élève à 4,2 %, sur la base d’un coupon de 4,125 % par an et d’un prix d’émission de 99,653 %. Pour la deuxième tranche, le rendement à l’échéance s’élève à 4,7 %, sur la base d’un coupon de 4,625 % par an et d’un prix d’émission de 99,509 %. Le carnet d’ordres a été sursouscrit plus de 10 fois à 10,5 milliards d’euros. Le groupe a l’intention d’utiliser le produit net pour financer son programme d’investissement conformément à son cadre de financement vert.

Valeurs associées RWE 34,590 EUR XETRA -0,26%