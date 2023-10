Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE: soutenu par des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 15:54









(CercleFinance.com) - RWE grimpe de 3% à Francfort à la faveur de propos positifs d'Oddo BHF qui, tout en ajustant de 52 à 50 euros son objectif de cours, réitère son opinion 'surperformance' sur l'action du groupe énergétique qu'il juge 'trop décotée pour être ignorée'.



Notant une performance boursière atone (hors dividendes) de RWE, le bureau d'études considère que 'la période qui s'ouvre et les besoins d'investissements massifs sont typiquement le cocktail idéal pour la création de valeur de long terme'.





