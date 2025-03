RWE: signe un contrat d'achat d'électricité avec Meta information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 12:26









(CercleFinance.com) - RWE a signé un nouveau contrat d'achat d'électricité (PPA) avec Meta dans le cadre d'un projet solaire de 200 mégawatts (MWac) au Texas.



Meta achètera 100 % de la production du projet Waterloo Solar de RWE dans le comté de Bastrop, au Texas. La construction du site devrait commencer fin 2025.



Cet accord entre RWE avec Meta représente le troisième contrat à long terme de la société avec la société technologique au cours des derniers mois.



RWE avait précédemment annoncé avoir conclu deux PPA avec Meta pour 100 % de la production de son projet County Run Solar de 274 MWac dans l'Illinois et de son projet Lafitte Solar de 100 MWac en Louisiane.



Christoph Hunfeld, directeur commercial, RWE Clean Energy : ' Le partenariat de RWE avec Meta souligne l'importance de libérer la production d'électricité américaine à partir de toutes les sources pour soutenir la croissance de la charge au Texas et dans tous les États-Unis'.



Urvi Parekh, responsable de l'énergie mondiale, Meta : ' Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec RWE et nous attendons avec impatience la mise en service du projet solaire de Waterloo. '





