RWE: signe un contrat d'achat d'électricité au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - RWE a signé un contrat d'achat d'électricité (CPPA) de 10 ans pour fournir de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables à plus de 400 sites au Royaume-Uni.



L'accord a été signé avec cinq coopératives de vente au détail indépendantes, Lincolnshire Co-op, Scotmid Co-op, East of England Co-op, Southern Co-op et Central Co-op.



Le contrat permettra de fournir jusqu'à 53 gigawattheures (GWh) d'électricité verte par an. L'électricité provient du parc éolien de London Array dans l'estuaire extérieur de la Tamise. Ce parc dispose de 175 éoliennes, précise le groupe.



Le parc éolien offshore London Array est exploité par RWE et détenu par un consortium de quatre partenaires: RWE (30 %), la Caisse de dépôt et placement du Québec, Greencoat UK Wind et Masdar Energy UK.





