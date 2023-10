Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE: signe un accord de fourniture auprès d'Equinor information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 12:47









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir signé un nouvel accord de fourniture de gaz naturel avec la société énergétique allemande RWE.



Le contrat porte sur la fourniture de 10 à 15 térawattheures (équivalent à environ 1 à 1,5 milliards de mètres cubes - bcm) de gaz naturel par an d'ici 2028.



Le prix du contrat sera fixé aux conditions du marché et le gaz sera livré au centre commercial virtuel allemand THE (Trading Hub Europe).



' L'Allemagne et la Norvège sont partenaires énergétiques depuis le début des exportations de gaz norvégien il y a plus de 45 ans. Je suis très heureux que nous continuions à développer ce partenariat et que nous puissions annoncer un autre accord bilatéral entre Equinor et RWE, qui est l'une des nombreuses entreprises qui considèrent le gaz norvégien comme un catalyseur de la sécurité énergétique ainsi que de la transition énergétique', déclare Helge Haugane, vice-président senior du gaz et de l'électricité d'Equinor.





