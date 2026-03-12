 Aller au contenu principal
RWE reste "bien positionnée pour réaliser une forte croissance de ses bénéfices", le titre progresse de 3%
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 11:37

RWE a annoncé un EBITDA ajusté de 5 087 millions d'euros pour l'exercice 2025, en hausse de 3 % par rapport aux prévisions de Jefferies et de 4 % par rapport au consensus, ainsi qu'un bénéfice net de 1 803 millions d'euros, en progression de 8 % par rapport aux prévisions de Jefferies et au consensus.

L'EBITDA est également légèrement supérieur à l'estimation de 4 943 millions d'euros d'Oddo BHF. Le résultat net ajusté est au-dessus de l'estimation de 1 686 millions d'euros de l'analyste.

Jefferies inique que cette performance supérieure aux attentes s'explique par un EBITDA de l'éolien offshore supérieur de 4 % à ses prévisions et au consensus, ainsi que par des résultats meilleurs que prévu pour son activité de négoce d'approvisionnement ( 35 % par rapport à Jefferies et au consensus).

L'analyste souligne également dans son étude que les dernières prévisions pour 2027, tablant sur un EBITDA de 6,2 à 6,8 milliards d'euros, sont conformes au consensus (point médian), tout comme les prévisions de bénéfice net, comprises entre 1,9 et 2,4 milliards d'euros.

"Les prévisions de BPA pour l'exercice 2030 sont désormais supérieures à 4 euros, conformément au consensus. Les nouvelles prévisions d'EBITDA pour 2031 s'établissent entre 9,2 et 10 milliards d'euros (soit 7 % de plus que le consensus, au point médian) et le résultat net entre 2,8 et 3,4 milliards d'euros (conforme au consensus, au point médian)" rajoute Jefferies.

L'analyste estime que la visibilité sur la croissance à long terme est positive, les objectifs principaux sont conformes aux attentes, avec toutefois un potentiel de hausse par rapport à la valorisation de marché.

Selon Oddo BHF, RWE reste bien positionnée pour réaliser une forte croissance de ses bénéfices, soutenue par son portefeuille diversifié et sa stratégie d'investissement rigoureuse.

Le groupe anticipe un TCAC du BPA de 12 % par année, soit 4 à 5 points de plus que ses concurrents, justifiant ainsi la prime de 20 % à court terme sur le titre, selon Oddo BHF.

