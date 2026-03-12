RWE reste "bien positionnée pour réaliser une forte croissance de ses bénéfices", le titre progresse de 3%
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 11:37
L'EBITDA est également légèrement supérieur à l'estimation de 4 943 millions d'euros d'Oddo BHF. Le résultat net ajusté est au-dessus de l'estimation de 1 686 millions d'euros de l'analyste.
Jefferies inique que cette performance supérieure aux attentes s'explique par un EBITDA de l'éolien offshore supérieur de 4 % à ses prévisions et au consensus, ainsi que par des résultats meilleurs que prévu pour son activité de négoce d'approvisionnement ( 35 % par rapport à Jefferies et au consensus).
L'analyste souligne également dans son étude que les dernières prévisions pour 2027, tablant sur un EBITDA de 6,2 à 6,8 milliards d'euros, sont conformes au consensus (point médian), tout comme les prévisions de bénéfice net, comprises entre 1,9 et 2,4 milliards d'euros.
"Les prévisions de BPA pour l'exercice 2030 sont désormais supérieures à 4 euros, conformément au consensus. Les nouvelles prévisions d'EBITDA pour 2031 s'établissent entre 9,2 et 10 milliards d'euros (soit 7 % de plus que le consensus, au point médian) et le résultat net entre 2,8 et 3,4 milliards d'euros (conforme au consensus, au point médian)" rajoute Jefferies.
L'analyste estime que la visibilité sur la croissance à long terme est positive, les objectifs principaux sont conformes aux attentes, avec toutefois un potentiel de hausse par rapport à la valorisation de marché.
Selon Oddo BHF, RWE reste bien positionnée pour réaliser une forte croissance de ses bénéfices, soutenue par son portefeuille diversifié et sa stratégie d'investissement rigoureuse.
Le groupe anticipe un TCAC du BPA de 12 % par année, soit 4 à 5 points de plus que ses concurrents, justifiant ainsi la prime de 20 % à court terme sur le titre, selon Oddo BHF.
Valeurs associées
|55,400 EUR
|XETRA
|+3,47%
A lire aussi
-
Moyen-Orient: le pétrole franchit brièvement les 100 dollars, pression sur les Bourses et le marché de la dette des Etats
Le prix du pétrole est repassé temporairement jeudi au-delà du seuil symbolique des 100 dollars le baril, mettant sous pression le marché des dettes d'Etat et pesant sur les Bourses qui craignent un choc inflationniste. Vers 11H10 GMT, le prix du baril de Brent ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,54% pour le Dow Jones .DJI , de 0,48% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq .IXIC : * VOYAGISTES ... Lire la suite
-
Guerre au Moyen-Orient : Amazon, Google, "futures cibles de l'Iran" qui veut frapper "les centres économiques et les banques" dans le Golfe
Mercredi 11 mars, le chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, annoncé qu'"une agence de la plus vieille banque de mon pays a été bombardée alors qu'elle était pleine d'employés", assurant que les forces armées "se vengeraient de ce crime". Amazon, Google, Microsoft, ... Lire la suite
-
L'action Abivax bondit jeudi après la publication de nouvelles informations de presse faisant état d'un possible rachat du groupe biotechnologique français par le laboratoire britannique AstraZeneca. Le titre du groupe, entré au SBF 120 en septembre dernier et ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer