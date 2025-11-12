RWE : recul des bénéfices sur 9 mois mais confirmation des prévisions annuelles

(AOF) - RWE (+2,93% à 44,20 euros) signe une des plus fortes progressions du Dax grâce à des résultats 9 mois supérieurs aux attentes. Le groupe énergétique allemand affiche un Ebitda ajusté en repli de 13% à 3,5 milliards d'euros, contre un consensus de 3,13 milliards d'euros. Le résultat net ajusté s’établit à 1,3 milliard d'euros, soit une baisse de 22% sur un an. Il dépasse le consensus de 979 millions d'euros. Par action, le résultat ajusté s'élève à 1,76 euro contre 2,21 euros il y a un an à la même période.

Comme anticipé par le producteur d'énergie allemand, les résultats des trois premiers trimestres 2025 ont été inférieurs à ceux de la même période l'année dernière. RWE l'explique principalement par "une normalisation des revenus dans le segment production flexible d'énergie ("Flexible Generation") et par un affaiblissement des activités de négoce" ("Supply & Trading" : Ebitda ajusté de 150 millions d'euros sur 9 mois 2025, soit un repli de 68% sur un an).

Plus-value comptable

RWE souligne que l'Ebitda ajusté sur cette période intègre une plus-value de 225 millions d'euros sur le segment "Flexible Generation" liée à la vente d'un projet de centre de données à un hyperscaler sur le site d'une ancienne centrale à charbon de RWE au Royaume-Uni. Les revenus supplémentaires provenant de l'optimisation à court terme de la répartition des centrales électriques ont également eu un effet positif.

De plus, le recul des résultats sur cette période s'explique aussi par la baisse des vitesses du vent en Europe ayant entraîné une diminution de la production d'énergie éolienne. Cependant, la mise en service de nouveaux parcs éoliens terrestres, de centrales solaires et de systèmes de stockage par batterie a eu un impact positif. L'Ebitda ajusté du segment éolien terrestre/solaire ("Onshore Wind/Solar") a bondi de 25% sur ces 9 mois à 1,24 milliard d'euros.

Objectifs annuels maintenus

En dépit de cette performance sur 9 mois, RWE maintient ses objectifs pour 2025. L'entreprise allemande anticipe toujours un Ebitda ajusté compris entre 4,55 et 5,15 milliards d'euros. Le résultat net ajusté est attendu dans une fourchette allant de 1,3 à 1,8 milliard d'euros. Cela équivaut à 2,10 euros par action, sur la base du point médian de la fourchette. Le dividende devrait s'élever à 1,20 euro par action.

Elle a également réitéré son ambition de croissance à moyen terme, avec un bénéfice par action de 3 euros d'ici 2027 et de 4 euros d'ici 2030.

"L'essor de l'intelligence artificielle stimule la demande mondiale en électricité et, par conséquent, la demande en énergies renouvelables. Ce sont de bonnes perspectives pour notre activité", a déclaré Michael Müller, directeur financier de RWE suite à ces résultats sur 9 mois qu'il considère satisfaisants.

Se montrant optimiste pour l'avenir de RWE, Oddo BHF réaffirme son opinion Surperformance sur le titre avec un objectif de cours maintenu à 45 euros. "Notre scénario central intègre un objectif de 6 GW de batteries d'ici 2030 et un plan d'investissement supplémentaire de 8 milliards d'euros (remplaçant les rachats d'actions à partir de 2026). Des catalyseurs à court terme sont attendus grâce à l'impact positif des enchères offshore AR7 au Royaume-Uni et des projets de stockage à long terme en Allemagne. Les bénéfices exceptionnels devraient soutenir cette tendance favorable", explique le broker.

