 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 239,94
+1,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

RWE : recul des bénéfices sur 9 mois mais confirmation des prévisions annuelles
information fournie par AOF 12/11/2025 à 11:19

(AOF) - RWE (+2,93% à 44,20 euros) signe une des plus fortes progressions du Dax grâce à des résultats 9 mois supérieurs aux attentes. Le groupe énergétique allemand affiche un Ebitda ajusté en repli de 13% à 3,5 milliards d'euros, contre un consensus de 3,13 milliards d'euros. Le résultat net ajusté s’établit à 1,3 milliard d'euros, soit une baisse de 22% sur un an. Il dépasse le consensus de 979 millions d'euros. Par action, le résultat ajusté s'élève à 1,76 euro contre 2,21 euros il y a un an à la même période.

Comme anticipé par le producteur d'énergie allemand, les résultats des trois premiers trimestres 2025 ont été inférieurs à ceux de la même période l'année dernière. RWE l'explique principalement par "une normalisation des revenus dans le segment production flexible d'énergie ("Flexible Generation") et par un affaiblissement des activités de négoce" ("Supply & Trading" : Ebitda ajusté de 150 millions d'euros sur 9 mois 2025, soit un repli de 68% sur un an).

Plus-value comptable

RWE souligne que l'Ebitda ajusté sur cette période intègre une plus-value de 225 millions d'euros sur le segment "Flexible Generation" liée à la vente d'un projet de centre de données à un hyperscaler sur le site d'une ancienne centrale à charbon de RWE au Royaume-Uni. Les revenus supplémentaires provenant de l'optimisation à court terme de la répartition des centrales électriques ont également eu un effet positif.

De plus, le recul des résultats sur cette période s'explique aussi par la baisse des vitesses du vent en Europe ayant entraîné une diminution de la production d'énergie éolienne. Cependant, la mise en service de nouveaux parcs éoliens terrestres, de centrales solaires et de systèmes de stockage par batterie a eu un impact positif. L'Ebitda ajusté du segment éolien terrestre/solaire ("Onshore Wind/Solar") a bondi de 25% sur ces 9 mois à 1,24 milliard d'euros.

Objectifs annuels maintenus

En dépit de cette performance sur 9 mois, RWE maintient ses objectifs pour 2025. L'entreprise allemande anticipe toujours un Ebitda ajusté compris entre 4,55 et 5,15 milliards d'euros. Le résultat net ajusté est attendu dans une fourchette allant de 1,3 à 1,8 milliard d'euros. Cela équivaut à 2,10 euros par action, sur la base du point médian de la fourchette. Le dividende devrait s'élever à 1,20 euro par action.

Elle a également réitéré son ambition de croissance à moyen terme, avec un bénéfice par action de 3 euros d'ici 2027 et de 4 euros d'ici 2030.

"L'essor de l'intelligence artificielle stimule la demande mondiale en électricité et, par conséquent, la demande en énergies renouvelables. Ce sont de bonnes perspectives pour notre activité", a déclaré Michael Müller, directeur financier de RWE suite à ces résultats sur 9 mois qu'il considère satisfaisants.

Se montrant optimiste pour l'avenir de RWE, Oddo BHF réaffirme son opinion Surperformance sur le titre avec un objectif de cours maintenu à 45 euros. "Notre scénario central intègre un objectif de 6 GW de batteries d'ici 2030 et un plan d'investissement supplémentaire de 8 milliards d'euros (remplaçant les rachats d'actions à partir de 2026). Des catalyseurs à court terme sont attendus grâce à l'impact positif des enchères offshore AR7 au Royaume-Uni et des projets de stockage à long terme en Allemagne. Les bénéfices exceptionnels devraient soutenir cette tendance favorable", explique le broker.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

RWE
44,340 EUR XETRA +3,26%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.11.2025 12:26 

    (Actualisé avec Chevron, IBM, On Holding, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,31% ... Lire la suite

  • Le député LFI Hadrien Clouet devant la presse à l'Assemblée nationale à Paris le 8 novembre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Assemblée: les Insoumis réclament un vote sur le budget de la sécu
    information fournie par AFP 12.11.2025 12:09 

    Le groupe LFI à l'Assemblée a de nouveau réclamé mercredi de pouvoir aller jusqu'au vote sur l'ensemble du budget de la Sécurité sociale, alors qu'il pourrait être transmis sans vote au Sénat à minuit par le gouvernement. "On peut continuer" les débats au-delà ... Lire la suite

  • Une membre de la police scientifique inspecte la façade d'un bureau de poste à Roubaix après un braquage à l'explosif, le 12 novembre 2025 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )
    Roubaix: un bureau de poste braqué à l'explosif, pas de blessé
    information fournie par AFP 12.11.2025 12:01 

    Un coffre servant à alimenter des distributeurs automatiques en billets a été braqué à l'explosif mercredi matin au niveau de la façade du principal bureau de poste de Roubaix (Nord), a constaté l'AFP sur place. Vers 8H30, "quatre individus ont forcé avec de la ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Veolia décroche 700 M de dollars australiens de contrats dans la gestion de l'eau en Australie
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.11.2025 11:54 

    Veolia a annoncé mercredi avoir remporté ou prolongé trois contrats de gestion de l'eau en Australie, auprès d'opérateurs publics, pour un montant total de 700 millions de dollars australiens (395 millions euros). Le premier contrat, de 15 ans et avec une option ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank