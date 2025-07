RWE: prolonge de 5 ans le contrat de Markus Krebber information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 12:22









(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance de RWE a prolongé de cinq ans, jusqu'à fin juin 2031, le contrat anticipé de Markus Krebber en tant que CEO.



Le Dr Krebber travaille au sein du groupe RWE depuis 2012. Il a rejoint le conseil d'administration en 2016 et dirige la société énergétique en tant que PDG depuis 2021.



Dr Frank Appel, président du conseil de surveillance de RWE AG : ' Grâce à son large périmètre technologique et territorial, le Groupe est aujourd'hui idéalement placé pour capitaliser sur la croissance résultant de l'augmentation de la demande d'électricité et de l'électrification '.



' L'ère de l'électrification et de l'intelligence artificielle offre d'excellentes conditions pour une croissance rentable et une augmentation durable de la valeur chez RWE ', a déclaré Markus Krebber, PDG de RWE.





