RWE: ouvre un des plus grands stockages de batteries

(CercleFinance.com) - RWE a mis en service l'un des plus grands systèmes de stockage par batterie allemands sur les sites de Hamm et Neurath du Groupe, d'une capacité totale de 220 mégawatts (MW).



Le système contribue à la stabilisation du réseau électrique, notamment à travers les marchés de l'énergie d'équilibrage.



Le système de stockage comprend 690 armoires de batteries avec huit modules de batterie chacune, avec une capacité de 140 MW (151 MWh) à Hamm (mise en service en décembre) et de 80 MW (84 MWh) à Grevenbroich-Neurath.



Nikolaus Valerius, DG de RWE Generation : ' Avec les usines de stockage de Neurath et de Hamm, nous mettons en service l'un des plus grands systèmes de batteries d'Allemagne. Nos batteries complètent parfaitement l'expansion des énergies renouvelables qui nécessite un nombre croissant de systèmes de stockage d'énergie à grande échelle. D'autres systèmes de stockage par batterie sont déjà en cours de planification.





