RWE met en service des turbines supplémentaires au parc éolien de Wiedenfelder Höhe

RWE annonce avoir terminé l'extension de son parc éolien de Wiedenfelder Höhe à Bergheim.

Trois nouvelles éoliennes de 5,7 MW ont récemment été mises en service sur l'ancienne mine à ciel ouvert de Fortuna-Garsdorf, fournissant une puissance totale de 17,1 MW au réseau.

Le parc éolien existant, construit en 2017, a une capacité de 13,2 MW. Le site compte désormais sept éoliennes au total, pour une capacité combinée de 30,3 MW - soit suffisamment d'électricité pour alimenter environ 16 000 foyers en électricité verte par an.

RWE construit actuellement des parcs éoliens dans la région du lignite rhénan, d'une capacité totale prévue de 74 MW (Bedburg, Düren-Merken ; 267 MW sont déjà installés dans la région du lignite rhénan).

Afin de s'implanter durablement sur le marché régional de l'éolien et du solaire, RWE dispose de sept agences régionales en Allemagne.

Sopna Sury, DG de RWE Renewables Europe & Australie : " Grâce à ces éoliennes de pointe installées sur la Wiedenfelder Höhe, nous fournissons à la région une électricité renouvelable encore plus sûre, produite localement et respectueuse du climat. La population locale en bénéficie également, puisque nous versons 0,2 centime par kilowattheure produit aux communes voisines. Cela représente un revenu annuel estimé à 60 000 euros pour les seules nouvelles éoliennes."