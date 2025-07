RWE: lance une centrale photovoltaïque pour Kronos information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - RWE prévoit de construire et d'exploiter une centrale photovoltaïque d'une puissance de 24,7 mégawatts sur un site de 20 hectares de Kronos à Nordenham, en Basse-Saxe.



RWE a loué le terrain pour ce projet à Kronos, et Kronos achètera l'électricité verte qui y est produite au moyen d'un PPA à long terme. La construction de la centrale solaire devrait commencer à l'été, pour une mise en service prévue au printemps 2026.



Au total, environ 38 200 modules solaires produiront environ 22 000 mégawattheures d'électricité par an, ce qui suffira à couvrir une partie importante des besoins en électricité de Kronos sur le site de Nordenham.



Katja Wünschel, DG de RWE Renewables Europe & Australia a déclaré : ' Le projet commun avec Kronos Titan montre comment les clients industriels peuvent jouer un rôle actif dans la transition énergétique. Ils fournissent le terrain et nous prenons en charge la planification, la construction, l'investissement et l'exploitation de la ferme solaire'.





