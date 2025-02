RWE: lance sa première centrale solaire en Italie information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 15:48









(CercleFinance.com) - RWE annonce la mise en service de sa première centrale solaire en Italie.



La centrale solaire au sol Bosco, d'une capacité de 8,3 mégawatts (MWac), se compose d'environ 15 000 modules bifaciaux.



La centrale photovoltaïque est située sur un site de 16 hectares dans la municipalité de Partinico, près de Palerme, en Sicile. Elle va alimenter jusqu'à 7 000 foyers italiens en électricité verte.



Katja Wünschel, DG de RWE Renewables Europe et Australie : ' Bosco est un projet phare dans le domaine de l'efficacité, tant en termes de processus d'autorisation que d'accès au réseau. Nous attendons avec impatience les prochaines étapes de notre parcours pour soutenir un avenir énergétique propre, stable et rentable pour l'Italie'.





