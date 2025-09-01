RWE: lance quatre parcs éoliens et une centrale solaire en France information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 14:39









(Zonebourse.com) - RWE annonce avoir mis en service quatre nouveaux parcs éoliens et une centrale solaire d'une capacité installée totale de 83 mégawatts (MW) en France.



Située dans les régions Hauts-de-France, Normandie et Nouvelle-Aquitaine, RWE a démarré la construction des centrales en 2024.



Dans les Hauts-de-France, RWE a installé le parc éolien de Catillon-Fumechon (21,6 MW, six turbines), le parc éolien de Catésis-Bois Marronnier (29,2 MW, huit turbines) sur les communes de Troivilles et Reumont et a ajouté quatre turbines (19,2 MW au total) à son parc éolien de Nouvions.



En Normandie, le groupe met en service le parc éolien d'Ormesnil (9,6 MW, deux turbines). Et en Nouvelle-Aquitaine, RWE a installé 7 420 modules solaires sur la centrale photovoltaïque des Pierrières (4,2 MWc) à Ardillières.



Katja Wünschel, DG de RWE Renewables Europe et Australie : ' Les projets permettent de fournir de l'électricité verte à environ 40 000 foyers français. Dans notre parcours pour aider la France à construire un approvisionnement énergétique propre, stable et rentable, nous utilisons le vent et le soleil français'.





