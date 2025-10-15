RWE lance avec succès des opérations de drones cargo dans des parcs éoliens offshore
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 15:02
RWE a démontré comment différents types de drones peuvent être utilisés pour livrer des pièces de rechange, des outils et des consommables.
Les essais ont été menés au parc éolien Nordsee Ost de RWE, situé au nord de l'île allemande d'Heligoland, et au parc éolien d'Arkona, dans la mer Baltique allemande.
Sven Utermöhlen, DG de RWE Offshore Wind : ' Nos essais ont montré que les drones cargo peuvent compléter la logistique traditionnelle en libérant du temps de disponibilité, en améliorant la sécurité et en réduisant les coûts et les émissions. À l'avenir, les drones cargo pourraient faire partie intégrante de l'exploitation et de la maintenance de notre flotte mondiale d'éoliennes offshore'.
Valeurs associées
|40,990 EUR
|XETRA
|0,00%
A lire aussi
-
Nestlé va supprimer 16.000 emplois alors que le géant suisse de l'agroalimentaire ambitionne de relancer ses volumes de ventes, a déclaré jeudi son nouveau directeur général Philipp Navratil. Ancien directeur de Nespresso, Philipp Navratil a remplacé Laurent Freixe, ... Lire la suite
-
Pernod Ricard a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. Le groupe de spiritueux enregistre un chiffre d'affaires ... Lire la suite
-
Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery, à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco. Showroomprivé ... Lire la suite
-
Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer