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RWE investit 4,1 milliards de dollars dans une participation dans un réseau électrique afin de renforcer sa résilience
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 21:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* RWE porte sa participation dans Amprion de 20 % à 55 % pour 4,1 milliards de dollars

* Cette opération vise à renforcer le modèle économique de RWE

* RWE émet de nouvelles actions avec une décote de 2,9 % pour financer l'opération

(Ajout d'éléments de contexte au paragraphe 1, ajout des commentaires du directeur général sur l'opération aux paragraphes 3 à 8, placement d'actions au paragraphe 10, contexte au paragraphe 12) par Christoph Steitz et Tom Käckenhoff

RWE a porté sa participation dans l'opérateur de réseau électrique Amprion à une participation majoritaire pour 3,6 milliards d'euros (4,1 milliards de dollars), a annoncé lundi le plus grand producteur d'électricité allemand, misant ainsi sur des actifs réglementés afin de renforcer la résilience de son activité.

Cette opération permettra à RWE de détenir une participation proportionnelle de 55 % dans le deuxième plus grand gestionnaire de réseau électrique haute tension d’Allemagne, exposant ainsi l’entreprise à des rendements davantage réglementés à un moment où l’allocation de son capital fait l’objet d’un examen minutieux de la part de certains investisseurs.

Cette opération fera des infrastructures réglementées le troisième pilier de l’activité de l’entreprise, a déclaré le directeur général Markus Krebber, venant compléter les énergies renouvelables et la production d’électricité au gaz, alors que la société cherche à se doter d’une structure plus solide.

Ses principaux concurrents, notamment le français Engie

ENGIE.PA , l’italien Enel ENEI.MI et l’espagnol Iberdrola IBE.MC , disposent tous d’un portefeuille important d’actifs réglementés, ce qui, selon M. Krebber, leur confère une plus grande flexibilité en matière d’investissements.

« UN PORTEFEUILLE PLUS SOLIDE »

« Nous nous sommes toujours un peu inspirés de nos homologues d’Europe du Sud, ces grands acteurs qui exploitent naturellement des activités de production et de réseau », a déclaré M. Krebber aux journalistes.

« Ils disposent d’un portefeuille nettement plus solide et d’une plus grande flexibilité en matière d’investissement. »

Il a précisé que l’opération, dont la finalisation est prévue au troisième trimestre 2026, apporterait 930 millions d’euros de résultat opérationnel ajusté à partir de 2031, ajoutant qu’elle garantirait une stabilité à long terme en termes de rendements dans un contexte de dynamique de marché en pleine évolution.

« À l’heure actuelle, la production d’électricité est clairement le secteur phare, compte tenu de l’essor des centres de données et de l’intelligence artificielle », a-t-il déclaré. « Mais remontons 24 mois en arrière: la situation était alors très différente. »

RWE a indiqué que l’opération serait financée par l’émission d’actions représentant 10 % de son capital, précisant que le Qatar, qui est déjà le premier investisseur du groupe allemand, ainsi que la Norges Bank NOCB.UL , avaient déjà accepté d’acheter pour 1 milliard d’euros d’actions.

Les actions ont été placées à 54 €, soit une décote de 2,9 % par rapport au cours de clôture de lundi, ce qui a généré un produit brut d’environ 4 milliards d’euros, a précisé RWE.

Des sources avaient indiqué à Reuters en février que les principaux actionnaires d’Amprion envisageaient de céder des participations à de nouveaux investisseurs face aux besoins de financement croissants des réseaux énergétiques à travers l’Europe.

L’année dernière , RWE a constitué une coentreprise avec Apollo Global Management APO.N pour sa participation existante de 25,1 % dans Amprion. (1 dollar = 0,8750 euro)

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