RWE: inauguration du parc éolien de Beg Ar C'hra information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 11:28









(CercleFinance.com) - RWE annonce l'inauguration du parc éolien de Beg Ar C'hra, situé sur les communes de Plounévez-Moëdec et Plounérin, en Bretagne, en France.



Le projet a été co-développé en partenariat avec la société d'économie mixte (SEM) de Lannion-Trégor.



Le parc éolien comprend quatre turbines Nordex N117, d'une capacité installée combinée de 14,7 mégawatts (MW). Cette installations permet de répondre aux besoins annuels en électricité, y compris le chauffage, d'environ 7 000 ménages.



Katja Wünschel, PDG de RWE Renewables Europe et Australie : ' Avec l'inauguration du parc éolien de Beg Ar C'Hra, RWE franchit une étape importante dans ses activités en Bretagne et démontre sa capacité à réaliser des projets complexes grâce à une approche collaborative. Ce parc éolien incarne notre engagement en faveur d'une transition énergétique inclusive, intégrée à son environnement local et développée en partenariat avec les acteurs locaux.





