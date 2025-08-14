RWE : forte baisse de ses bénéfices au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre 2025, les résultats de RWE se sont dégradés. Le producteur d'électricité allemand affiche un Ebitda ajusté de 2,1 milliards d’euros, contre 2,89 milliards il y a un an, et un résultat net ajusté de 775 millions d'euros, contre 1,36 milliard d'euros au premier semestre 2024. Sur les six premiers mois de l'année 2025, le résultat net ajusté par action s’élève à 1,06 euro contre 1,83 euro un an avant. RWE a ainsi déjà atteint la moitié de son objectif de 2,10 euros par action pour l’exercice 2025.

" Comme prévu, les bénéfices pour le premier semestre de l'année ont été inférieurs à ceux de la même période l'année dernière. Cela est principalement dû à une normalisation des revenus dans le segment de la ' Flexible Génération ' ainsi qu'à une faible performance commerciale. Les conditions de vent faible en Europe ont entraîné une baisse de la production éolienne offshore et onshore par rapport à l'année dernière, provoquant une diminution des bénéfices ", explique le spécialiste allemand de la production et de la fourniture d'électricité, de gaz et d'eau .

Suite à sa publication semestrielle, RWE a confirmé ses perspectives pour l'année 2025. La société anticipe toujours un Ebitda ajusté entre 4,55 et 5,15 milliards d'euros et un résultat net ajusté compris entre 1,3 et 1,8 milliard d'euros.

Le dividende pour 2025 devrait s'élever à 1,20 euro par action.

