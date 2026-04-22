RWE et Polarium signent un accord pour exploiter les capacités des batteries
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 14:35
À partir de fin 2026, RWE optimisera 50 mégawatts (MW) de puissance (soit 135 mégawattheures (MWh) d'électricité) issus du portefeuille de batteries distribuées de Polarium, dans le cadre de ses activités de négoce d'énergie.
Plus de 1 600 systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) situés en aval du compteur et répartis sur l'ensemble du territoire allemand sont agrégés via la plateforme cloud de Polarium en une seule batterie virtuelle. Ceci permet un contrôle en temps réel et une participation sécurisée au marché, tout en valorisant les actifs sous-utilisés et l'infrastructure du réseau.
Ulf Kerstin, directeur commercial de RWE Supply & Trading, a déclaré : " Les batteries jouent un rôle de plus en plus crucial pour la stabilité de l'approvisionnement énergétique, et la batterie virtuelle de Polarium complète parfaitement notre portefeuille de batteries et d'actifs de production en pleine expansion".
"Grâce à notre collaboration avec Polarium, nous intégrons des milliers de petites unités de stockage au marché de la flexibilité, contribuant ainsi à renforcer la robustesse du système énergétique, à générer de la valeur ajoutée et à maintenir son équilibre en temps réel. "
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