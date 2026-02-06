RWE et Neuland Hambach exploitent conjointement des fermes solaires
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 14:53
La centrale proche du village de Niederzier a une capacité d'environ 14 mégawatts de pointe (MWp) et est en service depuis l'été 2025.
Les partenaires exploitent désormais conjointement trois grandes fermes solaires et une installation de stockage par batteries à la mine à ciel ouvert de Hambach.
Au total, plus de 109 000 modules solaires ont une puissance électrique de 61 MWp et peuvent fournir l'équivalent d'environ 19 000 foyers en électricité verte chaque année. L'installation de stockage par batterie a une capacité de 8 mégawattheures.
De plus, les municipalités ont la possibilité de participer, via Neuland Hambach, à de nouveaux projets d'énergies renouvelables de RWE à l'avenir.
Katja Wünschel, DG RWE Renewables Europe & Australie : " Le fait que les municipalités participent à ces projets solaires montre que la transition énergétique est acceptée lorsque les gens peuvent contribuer à la façonner. "
Valeurs associées
|52,740 EUR
|XETRA
|+0,50%
