RWE et KKR s'associent pour des projets éoliens offshore britanniques d'une valeur de 15 milliards de dollars
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 10:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

RWE et KKR créent une coentreprise à parts égales pour les parcs éoliens offshore britanniques

*

La collaboration pourrait être étendue à l'avenir

*

Les actions de RWE atteignent leur plus haut niveau depuis février 2011

(Ajout du commentaire de KKR dans les paragraphes 3-4, 9, et de l'étape du cours de l'action dans le paragraphe 6) par Christoph Steitz

RWE RWEG.DE a déclaré mercredi qu'il avait accepté de vendre une participation de 50 % dans ses projets éoliens offshore Norfolk Vanguard East et West à l'investisseur KKR KKR.N , après que l'entreprise allemande soit apparue comme l'une des gagnantes dans une vente aux enchères britannique d'énergies renouvelables qui a fait date.

Aucun détail financier n'a été divulgué concernant l'accord de coentreprise, qui devrait être conclu au cours de l'été, mais RWE a déclaré que les deux parties "évalueraient les possibilités d'étendre leur collaboration à d'autres projets".

Dans une déclaration séparée, KKR a indiqué que les deux parcs éoliens nécessitaient plus de 15 milliards de dollars en dépenses totales de développement et d'investissement pour les rendre opérationnels d'ici 2029 et 2030, respectivement.

"Cet investissement souligne notre conviction quant à l'importance à long terme des énergies renouvelables au Royaume-Uni et au rôle central que l'éolien en mer jouera dans la transition énergétique du pays", a déclaré Vincent Policard, co-responsable de l'infrastructure européenne chez KKR.

LES ACTIONS DE RWE ATTEIGNENT LEUR PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS 15 ANS

RWE et KKR développeront, construiront et exploiteront conjointement les parcs éoliens, un modèle appelé "farming down" qui permet aux développeurs de projets et aux financiers de partager la facture des grands projets offshore, qui commencent généralement à 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars).

Les actions de RWE, la plus grande compagnie d'électricité d'Allemagne, ont augmenté de 3,5 % à la suite de cette nouvelle, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis près de 15 ans.

Les projets Norfolk Vanguard East et West de RWE, situés à 50-80 miles des côtes britanniques, ont été attribués par la Grande-Bretagne, couvrant 3,1 gigawatts, et pourront alimenter environ trois millions de foyers une fois opérationnels.

L'accord fait suite à la vente par RWE l'année dernière d'une participation de 49 % dans deux parcs éoliens offshore au Danemark et en Allemagne au fonds souverain norvégien pour un montant de 1,4 milliard d'euros.

KKR a déclaré que sa plateforme d'infrastructure avait engagé plus de 31 milliards de dollars dans des infrastructures de transition énergétique et d'énergies renouvelables dans le monde entier depuis 2011, y compris le développeur de projets d'énergies renouvelables allemand Encavis.

(1 dollar = 0,8588 euro)

Valeurs associées

DAX
25 385,76 Pts XETRA -0,14%
KKR & CO
130,100 USD NYSE -2,96%
RWE
49,320 EUR XETRA +2,22%
Fermer

